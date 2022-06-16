«Где-то я это уже слышал». Айзейя Томас отреагировал на новость о том, как «Селтикс» уговорили Роберта Уильямса играть с травмой

Центровой «Бостона» продолжает играть в финальной серии против (2-3), несмотря на травму колена, из-за которой он уже пропустил семь матчей в нынешнем розыгрыше в плей-офф.

Уильямс признается, что боль в колене не утихает, однако врачи «Селтикс» заверили его, что никакого риска серьезно усугубить травму, если он продолжит играть, нет, пишет инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

Сообщение Хэйнса вызвало реакцию у бывшего разыгрывающего «Бостона» .

«Где-то я это уже слышал», – написал Томас в Twitter.

Напомним, что Томас травмировал бедро во время плей-офф 2017 года, но продолжал играть с повреждением и помог команде дойти до финала Восточной конференции против «Кливленда» Леброна Джеймса. Томас сыграл в двух матчах той серии, после чего выбыл до конца плей-офф.

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?