Джейлен Браун: «Когда Роберт Уильямс здоров, он один из лучших по защите в лиге»

Форвард «Бостона» отдал должное центровому команды .

В третьем матче финальной серии против (116:100, 2-1) Браун набрал 8 очков (4 из 5 с игры), 10 подборов, 3 перехвата и 4 блок-шота за 26 минут.

«Уильямс великолепен в защите. Он мог бы побороться за «Мистера замка», если бы не травмы.

Когда Роб здоров и может нормально двигаться, он один из лучших по защите в лиге. Я не удивлен его сегодняшней игре», – заявил Браун.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА