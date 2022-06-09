Роберт Уильямс – первый игрок в истории «Бостона», сделавший 4 блок-шота и 3 перехвата в матче финальной серии

Центровой «Бостона» стал первым в истории клуба игроком, который сделал 4 блок-шота и 3 перехвата в матче финальной серии плей-офф.

В среду «Селтикс» обыграли «Уорриорз» в третьем матче финальной серии плей-офф (116:100, 2-1). Уильямс набрал 8 очков, сделал 10 подборов, 4 блок-шота и 3 перехвата за 26 минут.

был единственным игроком в истории «Бостона», который сделал 3 блок-шота и 3 перехвата в матче финальной серии (4-й матч финальной серии 1986 года против «Хьюстона»), информирует ESPN Stats & Info.

Турбокнопка «Уорриорз» барахлит: вновь мощная третья четверть, но лишь 11 очков в решающей. «Бостон» выходит вперед в финале НБА