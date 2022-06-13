Участие Роберта Уильямса в 5-м матче финальной серии под вопросом

Участие центрового в пятом матче финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт» (2-2) на данный момент находится под вопросом.

Игрок испытывает боли в левом колене, которое беспокоило его по ходу большей части плей-офф-2022. В четвертой встрече Уильямс усугубил повреждение, но не может вспомнить конкретный эпизод, когда это случилось.

По словам главного тренера «кельтов» , несколько дней отдыха между четвертой и пятой играми позитивно сказались на состоянии Уильямса. Он ожидает, что центровой сможет выйти на площадку во вторник.

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