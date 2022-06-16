Тайрик Эванс побывал на просмотре в «Бруклине»

Защитник Тайрик Эванс (32 года, 198 см) на этой неделе побывал на просмотре в в надежде подписать контракт с клубом после открытия рынка свободных агентов (30 июня).

В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги.

Несколько месяцев назад четвертый номер драфта-2009 вернулся в НБА, заключив соглашение с фарм-клубом в G-лиге. В марте защитник был отчислен. Эванс провел в G-лиге два матча, набирая в среднем 8,0 очка, 2,5 передачи и 2,0 подбора.

Люда и Борода. Драфт НБА-2009