«Милуоки» интересуется Тайриком Эвансом. Игрок пропустил 3 года из-за нарушения правил антинаркотической программы

может подписать контракт с 32-летним защитником .

В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги. В последнее время игрок тренировался в Майами вместе с Джоном Уоллом и Майклом Бизли.

Эванс был признан лучшим новичком сезона-2009/10. Он играл за «Сакраменто», «Новый Орлеан», «Мемфис» и «Индиану».

В последнем до дисквалификации сезоне-2018/19 игрок выступал за «Индиану», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.