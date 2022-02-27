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    «Милуоки» интересуется Тайриком Эвансом. Игрок пропустил 3 года из-за нарушения правил антинаркотической программы

    Теги возможные переходы Милуоки НБА Тайрик Эванс Баскетбол

    «Милуоки» может подписать контракт с 32-летним защитником Тайриком Эвансом.

    В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги. В последнее время игрок тренировался в Майами вместе с Джоном Уоллом и Майклом Бизли.

    Эванс был признан лучшим новичком сезона-2009/10. Он играл за «Сакраменто», «Новый Орлеан», «Мемфис» и «Индиану».

    В последнем до дисквалификации сезоне-2018/19 игрок выступал за «Индиану», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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