Команда G-лиги отчислила Тайрика Эванса

Команда G-лиги «Висконсин Херд» отчислила защитника (32 года, 198 см).

Эванс провел за фарм-клуб два матча, набирая в среднем 8,0 очка, 2,5 передачи и 2,0 подбора.

Четвертый номер драфта-2009 пытается вернуться в НБА после длительного перерыва. В 2019 году игрок был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги.

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