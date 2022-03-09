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    «Голден Стэйт» может подписать Тайрика Эванса

    Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Тайрик Эванс Баскетбол

    «Голден Стэйт» может подписать контракт с 32-летним защитником Тайриком Эвансом.

    Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, представители клуба в ближайшее время встретятся с агентом игрока и обсудят возможную сделку.

    В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги. В последнее время игрок тренировался в Майами вместе с Джоном Уоллом и Майклом Бизли.

    В сезоне-2018/19 игрок выступал за «Индиану», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

    «Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»

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