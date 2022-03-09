«Голден Стэйт» может подписать Тайрика Эванса

может подписать контракт с 32-летним защитником .

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, представители клуба в ближайшее время встретятся с агентом игрока и обсудят возможную сделку.

В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги. В последнее время игрок тренировался в Майами вместе с Джоном Уоллом и Майклом Бизли.

В сезоне-2018/19 игрок выступал за «Индиану», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

«Американские горки», или половина сезона «Уорриорз»