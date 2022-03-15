Тайрик Эванс присоединится к фарм-команде «Милуоки»

Свободный агент (32 года, 198 см) подпишет контракт с клубом G-лиги «Висконсин Херд».

«Висконсин» – фарм-команда . Отмечается, что переход в «Херд» может быть первым шагом по присоединению 4-го номера драфта-2009 к действующим чемпионам «Бакс».

В феврале «Милуоки» устраивал просмотр Эванса.

В 2019 году Эванс был дисквалифицирован на два года за нарушение антинаркотической программы лиги. В последнее время игрок тренировался в Майами вместе с Джоном Уоллом и Майклом Бизли.

В сезоне-2018/19 игрок выступал за «Индиану», набирая 10,2 очка, 2,9 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока