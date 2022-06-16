Из-за отстранения от Евролиги ЦСКА может потерять больше 2 млн евро

16 июня клубы-акционеры Евролиги приняли решение об отстранении российских команд от участия в сезоне-2022/23. Согласно исследованию Metaratings.ru, из-за отстранения может потерять больше 2 миллионов евро.

В следующем сезоне московский клуб должен был получить 1,5 млн евро как обладатель лицензии «А». Еще минимум 150 000 евро армейцы получили бы от реализации телевизионных прав.

Продажа билетов, мерча и кейтеринга на 17 домашних матчах могли принести ЦСКА от 350 000 евро. Благодаря доходу от домашних матчей клуб отбивает до половины затрат на их организацию, отмечает Metaratings.ru.

При провальном сезоне минимальный доход ЦСКА составил бы 2 млн евро. Для сравнения, действующий чемпион «Анадолу Эфес» в прошедшем сезоне заработал более 3 млн евро без учета выплат от телевидения и дохода с матчей.

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