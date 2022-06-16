Ватутин об отстранении Евролигой российских клубов: «Это политическое решение. Выигравших нет»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал решение об отстранении российских клубов от участия в и Еврокубке сезона-22/23.

«По сути, решение было принято до заседания, и иного результата ожидать было сложно. Это политическое решение. Большинство клубов Евролиги убеждены, что правительства их стран не разрешат им встречаться с российскими командами. Уверен, выигравших от этого нет.

К слову, также отметил, что это вынужденный политический шаг, от которого теряют все, и с ЦСКА лига была сильней. Прозвучало много слов про важность ЦСКА для турнира, но решение все же принято против нас. Это слова, а по факту Россию лишили участия в Евролиге. Очень жаль, что за последние три месяца никто из руководства Евролиги не счел нужным обсудить с российскими клубами возможности их участия в турнире, общую ситуацию.

На счет правовых последствий и наших дальнейших действий – надо посмотреть, как решение будет оформлено юридически. После этого совместно с юристами примем решение. Вопрос лишения ЦСКА акций Евролиги не обсуждался, мы намерены продолжить быть акционерами турнира», – заявил Ватутин.

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