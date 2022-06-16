Турецкие клубы не поддержали отстранение российских команд в Евролиге

Metaratings.ru стали известны детали голосования клубов-акционеров Евролиги за отстранение российских команды от участия в сезоне-2022/23.
Три обладателя постоянной лицензии из 11 не поддержали предложение об отстранении. Действующий чемпион турецкий «Анадолу Эфес» и московский ЦСКА проголосовали за участие российских команд в турнире. Турецкий «Фенербахче» воздержался от голосования.
По итогам заседания, которое состоялось в четверг, Евролига объявила об отстранении российских команд на один год и назвала состав участников сезона-2022/23.
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