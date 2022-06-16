ЦСКА объявил о переходе Самсона Руженцева

Форвард Самсон Руженцев (20 лет, 201 см) стал первым новобранцем ЦСКА в межсезонье-2022.

Соглашение заключено по схеме 2+2.

Руженцев – москвич, занимался в 56-й и «Тимирязевской» спортшколах, после которой он успел поработать с ЦСКА-ДЮБЛ и в 14-летнем возрасте уехал в США. С тех пор баскетбольное развитие игрока проходило за рубежом.

В Америке Самсон закончил школу «Хэмилтон Хайтс», поступил в университет Флорида, где провел один сезон в NCAA. После первого курса баскетболист принял решение продолжить карьеру в профессиональном баскетболе, подписав контракт с сербской «Мегой».

В сезоне-21/22 Руженцев провел 21 матч в лиге, набирал в среднем 6,8 очка при 50% попадания трехочковых, делал 3,0 подбора и 0,5 передачи за 14,8 минуты. На его счету также 9 матчей в чемпионате Сербии со средними показателями 14,6 очка, 6,8 подбора, 2,6 передачи за 28,9 минуты.

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