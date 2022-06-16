Евролига подтвердила отстранение российских команд на один сезон

Сегодня прошло заседание клубов-акционеров ECA (Euroleague Commercial Assets), на котором были приняты решения по участникам нового сезона Евролиги и Еврокубка.

По итогам собрания объявила об отстранении российских команд на один сезон в связи с событиями на Украине.

Отмечается, что исключение связано со сложностями в организации перелетов и с усложнившимся процессом получения виз для россиян. Евролига также руководствовалась решениями других спортивных организаций, включая МОК, УЕФА, ФИБА и других, а также заявлениями 37 европейских министров спорта, которые считают, что российские клубы не должны принимать матчи у себя дома.

В сезоне-21/22 от России в главном евротурнире выступали , и , играл в Еврокубке.

Уайд кард на участие в Евролиге-22/23 вместо российских клубов получили «Валенсия» и «Партизан».

Утвержден состав участников Еврокубка-22/23, «Лондон» и «Париж» станут дебютантами турнира.

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