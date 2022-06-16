Единая лига ВТБ представила документальный фильм о финальной серии ЦСКА – «Зенит»

лига ВТБ представила документальный фильм, посвященный финальной серии плей-офф-2022 ЦСКА – «Зенит».

«Зенит» и ЦСКА превратили Финал-2022 в легендарную серию – абсолютно лучшую в истории Лиги!

Когда армейцы выиграли оба стартовых матча, все решили, что серия уже завершена. Когда Каспер Уэйр забил тот самый победный бросок во втором овертайме, казалось, что получить еще больше эмоций в Финале невозможно. Когда «Зенит» вернулся с 1-3 и на переполненной Сибур Арене сравнял счет в серии, все замерли в предвкушении Игры №7...

Как реагировали на поражение в овертайме Алекс Пойтресс и Билли Бэрон? Что сказал Александр Овечкин президенту ЦСКА? Как Алексей Швед сломал руку в самый важный момент сезона? Кто первым облил шампанским Хави Паскуаля в раздевалке и как попрощался с армейцами Димитрис Итудис?

Документальный фильм Единой Лиги о финальной серии показывает не только самые важные и яркие моменты матчей, но и позволяет прочувствовать всю атмосферу Финала – с кадрами из подтрибунки, интервью и эмоциями на паркете», – говорится в описании фильма.

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