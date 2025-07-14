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Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» проиграл «Вашингтону», Демин отметился 12 очками; «Майами» крупно уступил «Кливленду», Голдин не выходил на площадку; и другие результаты

Сегодня продолжилась Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.

«Нетс» уступили «Уизардс», Егор Демин набрал 12 очков (4 из 13 с игры), 4 подбора и 4 передачи. Центровой «Хит» Влад Голдин не принял участия в матче с «Кэвальерс» по решению тренера.

Летняя лига НБА

Лас-Вегас

Атланта – Финикс - 98:80 (30:17, 18:19, 24:30, 26:14)

АТЛАНТА: Ньюэлл (18 + 11 подборов), Джуришич (16), Топпин (15 + 8 подборов).

ФИНИКС: Игодаро (18 + 9 подборов), Бри (15 + 6 подборов).

13 июля. 22.30

Хьюстон – Детройт - 83:98 (14:27, 24:28, 20:20, 25:23)

ХЬЮСТОН: Шеппард (18 + 4 передачи + 6 потерь), Харрис (16), Чендлер (13).

ДЕТРОЙТ: Дженкинс (23 + 6 передачи), Смит (15 + 12 подборов), Холланд (15).

13 июля. 23.00

Бостон – Нью-Йорк – 94:81 (27:18, 15:12, 29:23, 23:28)

БОСТОН: Бэсси (22 + 13 подборов), Бриджес (16 + 5 подборов), Шайерман (13 + 8 подборов + 8 передач).

НЬЮ-ЙОРК: Маккаллар (30), Хукпорти (9 + 13 подборов), Дадье (7 + 6 подборов).

14 июля. 0.30

Орландо – Торонто – 86:89 (25:21, 14:23, 22:19, 25:26)

ОРЛАНДО: Мур (22 + 6 подборов), Ричардсон (19), да Силва (18 + 5 подборов).

ТОРОНТО: Лоусон (21 + 5 подборов), Уолтер (16), Мобо (12 + 8 подборов).

14 июля. 1.00

Кливленд – Майами – 92:72 (24:20, 20:21, 30:13, 18:18)

КЛИВЛЕНД: Тайсон (21 + 6 подборов + 5 передач), Энаруна (19 + 3 перехвата), Томлин (11 + 6 передач + 3 перехвата).

МАЙАМИ: Уэйр (21 + 9 подборов + 3 блок-шота), Ларссон (14), Стивенсон (10 + 5 подборов).

14 июля. 2.30

Вашингтон – Бруклин – 102:96 (22:29, 28:21, 24:19, 28:27)

ВАШИНГТОН: Джонсон (21), Кэррингтон (17 + 6 подборов), Райли (16), Сарр (16 + 12 подборов + 8 блок-шотов).

БРУКЛИН: Тимми (30 + 5 подборов), Этьенн (15), Демин (12 + 4 подбора + 4 передачи + 1 перехват).

14 июля. 3.00

Клипперс – Милуоки – 106:91 (26:27, 25:20, 22:27, 33:17)

КЛИППЕРС: Болдуин (22 + 13 подборов + 3 перехвата), Кристи (21), Миллер (21).

МИЛУОКИ: Ливингстон (21), Нэнс (18 + 8 подборов), Маркович (14).

14 июля. 4.30

Юта – Голден Стэйт – 93:103 (14:23, 26:27, 24:21, 29:32)

ЮТА: Уильямс (22 + 8 подборов + 3 перехвата), Филиповски (21 + 6 подборов), Макгрифф (19 + 5 подборов).

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Мэдсен (22), Тухи (15 + 5 подборов), Мэнон (13 + 5 подборов).

14 июля. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Летняя лига НБА
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