Дилан Харпер набрал 16 очков за 20 минут в дебютной игре Летней лиги

2-й номер драфта хорошо выступил в своем первом матче за «Сперс».

Харпер пропустил предыдущие игры «Сан-Антонио » в Летней лиге из-за травмы и вышел на матч против «Далласа » в стартовом составе.

За 20 минут на паркете защитник принес своей команде 16 очков (5 из 12 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 6 подборов, 2 передачи при 2 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот.

19-летний Харпер помог своей команде добиться победы – 76:69.