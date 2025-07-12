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Димитрис Яннакопулос: «Мы хотим подписать Валанчюнаса, а он хочет присоединиться к «Панатинаикосу»

Владелец «Пао» затронул тему несостоявшегося перехода.

«Что сказать о Валанчюнасе? Мы хотим его подписать, а он хочет к нам присоединиться, но если его нынешний клуб не скажет «да», что мы можем сделать? Есть вещи, которые от нас не зависят. Когда ситуация разрешится, мы все расскажем», – сказал Яннакопулос.

Обмен Йонаса Валанчюнаса в «Денвер» пока официально не оформлен.

У литовского центрового есть устная договоренность с «Панатинаикосом» о трехлетнем соглашении, но баскетболист не является свободным агентом, так как все еще связан контрактом с клубом НБА.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoЙонас Валанчюнас
logoНБА
logoПанатинаикос
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoДенвер
Димитрис Яннакопулос
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