Димитрис Яннакопулос: «Мы хотим подписать Валанчюнаса, а он хочет присоединиться к «Панатинаикосу»

Владелец «Пао» затронул тему несостоявшегося перехода.

«Что сказать о Валанчюнасе? Мы хотим его подписать, а он хочет к нам присоединиться, но если его нынешний клуб не скажет «да», что мы можем сделать? Есть вещи, которые от нас не зависят. Когда ситуация разрешится, мы все расскажем», – сказал Яннакопулос.

Обмен Йонаса Валанчюнаса в «Денвер » пока официально не оформлен.

У литовского центрового есть устная договоренность с «Панатинаикосом » о трехлетнем соглашении, но баскетболист не является свободным агентом, так как все еще связан контрактом с клубом НБА .