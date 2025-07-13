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«Мне нечего обсуждать». Леброн Джеймс отказался разговаривать с ESPN на матче «Лейкерс» в Летней лиге

Звездный форвард предпочел не общаться с журналистами.

Леброн Джеймс посетил сегодняшнюю игру Летней лиги между «Лейкерс» и «Новым Орлеаном». Перед началом матча Дэйв Макменамин из ESPN пригласил Джеймса присоединиться к прямой трансляции, чтобы обсудить его положение в «Лос-Анджелесе», но получил отказ.

«Мне нечего обсуждать», – заявил Джеймс.

По данным инсайдеров, между звездным форвардом и клубом существуют разногласия относительно будущего. Джеймс нацелен на борьбу за чемпионство в следующем сезоне, тогда как «Лейкерс» делают ставку на долгосрочное развитие.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
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