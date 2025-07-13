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Джоэл Эмбиид еще не возобновил тренировки на площадке, «Филадельфия» «настроена оптимистично» насчет его участия в первом матче сезона

Центровой «Сиксерс» продолжает восстановление после операции на колене.

По информации The Athletic, Джоэл Эмбиид до сих пор не возобновил полноценные тренировки на площадке.

Президент «Филадельфии» Дэрил Мори заявляет, что восстановление Эмбиида «идет по плану». Мори и руководство клуба «настроены оптимистично» и верят, что их звезда будет готов к первому матчу сезона.

В прошедшем чемпионате центровой сыграл всего 19 матчей, а в конце февраля завершил сезон.

В апреле Эмбиид перенес артроскопическую операцию на левом колене. Это уже второе хирургическое вмешательство на этом колене за последний год.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoДжоэл Эмбиид
logoДэрил Мори
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