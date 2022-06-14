Сергей Кущенко: «Евролига выплатит до 500 000 евро за исключение российских клубов»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко описал условия разрешения споров между Евролигой и российскими клубами.

«Спортивный арбитраж – это очень важно. У нас есть спорные моменты с Евролигой. Есть конструкция, по которой Евролига должна нам оказывать поддержку спонсорских контрактов именно банка ВТБ.

В этой части Евролига должна нам все выплатить, мы достигаем такой договоренности, участникам должны выплатить по 100 тысяч евро. Также наши клубы-участники близки к тому, чтобы Евролига заплатила им до полумиллиона евро за то, что им не позволили доиграть», – сказал Кущенко.

По ходу сезона из-за ситуации на Украине ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из Евролиги, а «Локомотив-Кубань» – из Еврокубка.

Президент Евролиги Жорди Бертомеу выразил сомнение в том, что представители России выступят в турнире в новом сезоне.

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