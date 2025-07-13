10

«Майами» намерен сохранить Эндрю Уиггинса

Форвард начнет следующий сезон в составе «Хит».

Эндрю Уиггинс, скорее всего, останется в «Майами» на начало сезона-2025/26, сообщает Энтони Чанг из Miami Herald.

По информации Чанга, клуб хочет «посмотреть, как пойдет игра с текущим составом», прежде чем рассматривать варианты обмена Уиггинса.

Барри Джексон, также из Miami Herald, добавил, что ни одно из предложений по баскетболисту не показалось «Хит» заманчивым, и их «план – оставить его в команде».

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» обсуждали сделку с «Майами» с участием 30-летнего форварда, но сейчас похоже, что «Хит» не планируют расставаться с ним.

Уиггинс сыграл всего 17 матчей после перехода в «Майами» из «Голден Стэйт». В составе новой команды он в среднем набирал 19 очков, 4,2 подбора, 3,3 передачи и 1,2 перехвата за игру при 45,8% реализации бросков с игры и 36% – с трехочковой дистанции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
logoМайами
logoНБА
logoЭндрю Уиггинс
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Влад Голдин вколотил пару сочных данков и набрал 11 очков в матче Летней лиги против «Атланты»
1612 июля, 05:05Видео
Кевин Лав: «Никогда не думал, что стану чисто математической проблемой. Добро пожаловать в НБА»
197 июля, 15:17
Норман Пауэлл перейдет в «Майами», Джон Коллинз – в «Клипперс», а Кевин Лав и Кайл Андерсон – в «Юту» в результате трехстороннего обмена
637 июля, 14:29
Главные новости
«Даллас», «Голден Стэйт», «Клипперс» и «Кливленд» обращались к Ричу Полу по поводу обмена Леброна Джеймса
524 минуты назад
Женская НБА. «Индиана» разгромила «Даллас», Кларк набрала 14 очков и 13 передач; «Нью-Йорк» разобрался с «Атлантой» и другие результаты
53 минуты назад
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» проиграл «Вашингтону», Демин отметился 12 очками; «Майами» крупно уступил «Кливленду», Голдин не выходил на площадку; и другие результаты
27сегодня, 05:52
ЧЕ-2025. Девушки (U18). Финал. Испания победила Финляндию и в 6-й раз завоевала титул
3сегодня, 05:21
Тимофей Мозгов о выборе Егора Демина под 8-м пиком: «В «Бруклине» точно не дураки сидят»
13сегодня, 05:02
Переход Йонаса Валанчюнаса в «Денвер» проведен официально
3сегодня, 04:32
Егор Демин набрал 12+4+4 в своем втором матче Летней лиги
26сегодня, 04:13Видео
Главный тренер «Лейкерс» в Летней лиге: «В напряженные моменты я доверяю мяч Бронни Джеймсу и хочу, чтобы он сам принимал решения»
15вчера, 17:24
Купер Флэгг больше не примет участия в Летней лиге
21вчера, 17:05
Марк Кьюбан: «Сделайте то же самое, что и в футболе. Пусть игроки до 21 года выступают на Олимпиаде, а мы создадим собственный международный Кубок мира»
13вчера, 16:43
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Демин прошел сканирование лица для своей модели в NBA 2K
1сегодня, 04:45
«Хапоэль Тель-Авив» подписал форварда «Парижа» Коллина Малкольма
вчера, 15:39
«Виртус» расстался с Исайей Кординье
вчера, 15:23
Матиас Лессор пропустит Евробаскет-2025
вчера, 14:48
«Милуоки» переподпишет Танасиса Адетокумбо, если Яннис останется в команде
15вчера, 08:41
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Сан-Антонио» обыграл «Даллас», несмотря на 31 очко Флэгга; «Лейкерс» победили «Новый Орлеан» и другие результаты
13вчера, 07:07
Женская НБА. «Чикаго» обыграл «Миннесоту» благодаря 27 очкам Эткинс, 34+16 Уилсон помогли «Лас-Вегасу» одолеть «Голден Стэйт»
4вчера, 06:31
ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/2 финала. Финляндия обыграла Бельгию, Испания победила Францию
1вчера, 06:20
Димитрис Яннакопулос: «Мы хотим подписать Валанчюнаса, а он хочет присоединиться к «Панатинаикосу»
912 июля, 16:24
«Милан» объявил о переходе Лоренцо Брауна
212 июля, 15:40Фото