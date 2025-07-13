«Майами» намерен сохранить Эндрю Уиггинса

Форвард начнет следующий сезон в составе «Хит».

Эндрю Уиггинс , скорее всего, останется в «Майами» на начало сезона-2025/26, сообщает Энтони Чанг из Miami Herald.

По информации Чанга, клуб хочет «посмотреть, как пойдет игра с текущим составом», прежде чем рассматривать варианты обмена Уиггинса.

Барри Джексон, также из Miami Herald, добавил, что ни одно из предложений по баскетболисту не показалось «Хит» заманчивым, и их «план – оставить его в команде».

Ранее сообщалось, что «Лейкерс » обсуждали сделку с «Майами » с участием 30-летнего форварда, но сейчас похоже, что «Хит» не планируют расставаться с ним.

Уиггинс сыграл всего 17 матчей после перехода в «Майами» из «Голден Стэйт». В составе новой команды он в среднем набирал 19 очков, 4,2 подбора, 3,3 передачи и 1,2 перехвата за игру при 45,8% реализации бросков с игры и 36% – с трехочковой дистанции.