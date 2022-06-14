Сергей Иванов: «Если Евролига не выплатит компенсации клубам Лиги ВТБ, мы пойдем в суд»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов пригрозил Евролиге судом в случае отказа от выплат компенсаций российским клубам за исключение из состава участников по ходу сезона-21/22.

«Что касается исков, то это возможно. Если они не выплатят компенсации клубам Лиги ВТБ, мы пойдем в суд. Не исключен отдельно большой иск от ЦСКА. Возможно, будет много судебных исков против Евролиги, исключительно финансовых», – сказал Иванов.

По ходу сезона из-за ситуации на Украине ЦСКА, и были исключены из Евролиги, а – из Еврокубка.

Президент Евролиги Жорди Бертомеу выразил сомнение в том, что представители России выступят в турнире в новом сезоне.

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