ЧЕ-2025. Девушки (U18). Финал. Испания победила Финляндию и в 6-й раз завоевала титул

Сегодня состоялся финальный матч чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Испания обыграла Финляндию, впервые в своей истории вышедшую в финал, и в 6-й раз стала обладателем титула чемпиона. Центровая сборной Испании Сара Окики, набравшая 23 очка, 7 подборов и 3 перехвата в финальном матче, была признана MVP турнира.

В матче за третье место Франция разгромила Бельгию.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Пальма, Испания

Плей-офф

Финал

Испания – Финляндия – 81:72 (24:12, 19:19, 13:21, 25:20)

ИСПАНИЯ : Сара Окики (23 + 7 подборов + 3 перехвата), Джина Гарсия Сафонт (13 + 12 передач), Мирейя Санс (12).

ФИНЛЯНДИЯ : Ада Луукканен (15), Анна Гардзиэлла (14), Эрика Мейс (13 + 6 подборов).

13 июля. 21.30

За 3-е место

Франция – Бельгия – 72:47 (18:17, 24:8, 16:6, 14:16)

13 июля. 19.00

За 5-8 места

Италия – Польша – 60:69 (20:17, 17:19, 15:20, 8:13)

13 июля. 13.30

Сербия – Черногория – 75:51 (14:11, 22:10, 24:17, 15:13)

13 июля. 14.30

За 9-12 места

Чехия – Словения – 52:46 (11:19, 17:10, 15:3, 9:14)

13 июля. 17.00

Латвия – Венгрия – 60:66 (10:15, 12:20, 18:13, 20:18)

13 июля. 19.30

За 13-16 места

Португалия – Израиль – 58:52 (17:15, 19:10, 7:13, 15:14)

13 июля . 12.00

Греция – Турция – 48:71 (17:18, 11:14, 9:15, 11:24)

13 июля . 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.