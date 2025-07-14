Женская НБА. «Индиана» разгромила «Даллас», Кларк набрала 14 очков и 13 передач; «Нью-Йорк» разобрался с «Атлантой» и другие результаты
«Индиана» крупно обыграла «Даллас». Защитница «Фивер» Кейтлин Кларк набрала 14 очков, 3 подбора и 13 передач, 1-й номер драфта Пейдж Бекерс ответила 21 очком, 4 подборами и 4 передачами.
Действующий чемпион «Нью-Йорк» победил «Атланту».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Даллас – 102:83 (28:27, 36:15. 20:21, 18:20)
ИНДИАНА: Митчелл (20), Ховард (18), Бостон (17), Кларк (14 + 13 передач), Каннингем (13 + 5 подборов).
ДАЛЛАС: Бекерс (21), Ли (16 + 5 подборов), Куинерли (13).
13 июля. 20.00
Нью-Йорк – Атланта – 79:72 (13:26, 18:16, 24:11, 24:19)
НЬЮ-ЙОРК: Фибих (21), Стюарт (18 + 10 подборов), Харрисон (9 + 6 подборов).
АТЛАНТА: Грэй (16 + 8 подборов), Колдуэлл (12 + 5 подборов), Кэнада (12 + 8 подборов + 6 передач).
13 июля. 22.00
Лос-Анджелес – Коннектикут – 92:88 (27:30, 20:19, 22:18, 23:21)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (23), Стивенс (21 + 11 подборов), Джексон (19 + 6 подборов), Хэмби (17 + 7 подборов).
КОННЕКТИКУТ: Хартли (25), Риверс (20 + 6 подборов + 3 перехвата), Шелдон (11).
14 июля. 1.00
Сиэтл – Вашингтон – 69:74 (10:16, 18:15, 27:16, 14:27)
СИЭТЛ: Магбегор (19 + 7 подборов), Огвумике (16 + 6 подборов), Митчелл (12).
ВАШИНГТОН: Сайкс (19), Ситрон (17), Ириафен (10 + 10 подборов).
14 июля. 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.