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Женская НБА. «Индиана» разгромила «Даллас», Кларк набрала 14 очков и 13 передач; «Нью-Йорк» разобрался с «Атлантой» и другие результаты

Сегодня состоялись четыре матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» крупно обыграла «Даллас». Защитница «Фивер» Кейтлин Кларк набрала 14 очков, 3 подбора и 13 передач, 1-й номер драфта Пейдж Бекерс ответила 21 очком, 4 подборами и 4 передачами.

Действующий чемпион «Нью-Йорк» победил «Атланту».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Даллас – 102:83 (28:27, 36:15. 20:21, 18:20)

ИНДИАНА: Митчелл (20), Ховард (18), Бостон (17), Кларк (14 + 13 передач), Каннингем (13 + 5 подборов).

ДАЛЛАС: Бекерс (21), Ли (16 + 5 подборов), Куинерли (13).

13 июля. 20.00

Нью-Йорк – Атланта – 79:72 (13:26, 18:16, 24:11, 24:19)

НЬЮ-ЙОРК: Фибих (21), Стюарт (18 + 10 подборов), Харрисон (9 + 6 подборов).

АТЛАНТА: Грэй (16 + 8 подборов), Колдуэлл (12 + 5 подборов), Кэнада (12 + 8 подборов + 6 передач).

13 июля. 22.00

Лос-Анджелес – Коннектикут – 92:88 (27:30, 20:19, 22:18, 23:21)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (23), Стивенс (21 + 11 подборов), Джексон (19 + 6 подборов), Хэмби (17 + 7 подборов).

КОННЕКТИКУТ: Хартли (25), Риверс (20 + 6 подборов + 3 перехвата), Шелдон (11).

14 июля. 1.00

Сиэтл – Вашингтон – 69:74 (10:16, 18:15, 27:16, 14:27)

СИЭТЛ: Магбегор (19 + 7 подборов), Огвумике (16 + 6 подборов), Митчелл (12).

ВАШИНГТОН: Сайкс (19), Ситрон (17), Ириафен (10 + 10 подборов).

14 июля. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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