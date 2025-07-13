Джеремайя Фирс об идеальной карьере: «Топ-2 разыгрывающих в истории»

Новичок «Нового Орлеана» поделился видением своего будущего.

«Для меня идеальной карьерой будет попадание в топ-2 разрывающих за всю историю. Хочу вносить весомый вклад и снова и снова показывать всем, на что я способен, каждый раз выходя на паркет. И концентрироваться на игре, которая ждет меня впереди», – сказал 18-летний баскетболист.

«Пеликанс» выбрали Фирса на прошедшем драфте под 7-м номером.

В NCAA его средние показатели составляли 17,1 очка, 4,1 подбора и 4,1 передачи.

В сегодняшней игре Летней лиги против «Лейкерс» разыгрывающий принес команде 15 очков (5 из 21 с игры, 1 из 7 трехочковых) и 2 подбора.