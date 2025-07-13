Джеремайя Фирс об идеальной карьере: «Топ-2 разыгрывающих в истории»
Новичок «Нового Орлеана» поделился видением своего будущего.
«Для меня идеальной карьерой будет попадание в топ-2 разрывающих за всю историю. Хочу вносить весомый вклад и снова и снова показывать всем, на что я способен, каждый раз выходя на паркет. И концентрироваться на игре, которая ждет меня впереди», – сказал 18-летний баскетболист.
«Пеликанс» выбрали Фирса на прошедшем драфте под 7-м номером.
В NCAA его средние показатели составляли 17,1 очка, 4,1 подбора и 4,1 передачи.
В сегодняшней игре Летней лиги против «Лейкерс» разыгрывающий принес команде 15 очков (5 из 21 с игры, 1 из 7 трехочковых) и 2 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
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