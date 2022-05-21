Жорди Бертомеу: «Вероятно, нам придется найти две команды, которые заменят в Евролиге российские»

Глава Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что решение по российским участникам турнира пока не принято, но руководство не хочет тянуть и уже думает о потенциальной замене.

«Обычно после завершения «Финала четырех» мы сразу начинаем подготовку к следующему сезону. На составление регламента уходит 3-4 недели. Мы проводим собрание в конце июня и готовим под него все эти базовые вещи, примерно так. В нынешних обстоятельствах вопрос с российскими участниками должен быть проработан как можно скорее, потому что, вероятно, нам нужно будет найти две команды, которые присоединятся к лиге. Две эти команды должны быть готовы, а еще нам нужно знать расписание, чтобы определить доступность арены для составления разумного календаря.

Нам нужно поторопиться с этим решением, но я не могу сказать вам, когда оно будет принято. Мне жаль», – заявил Бертомеу.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что московский клуб проинформировал клубы Евролиги о том, что не собирается пропускать розыгрыш турнира в следующем сезоне.

Пресс-служба Евролиги сообщила, что решение об участии ЦСКА в сезоне-2022/23 будет принято не позднее конца июля.

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