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Выкуп контракта Брэдли Била затягивается, потому что игрок ждет выплаты 13 миллионов долларов аванса

Защитник хочет получить часть зарплаты именно сейчас.

По информации инсайдера Марка Стейна, в текущем контракте Брэдли Била с «Финиксом» прописано, что 15 июля он должен получить 25% от своей зарплаты за сезон-2025/26 в виде аванса (эта сумма превышает 13 миллионов долларов).

Хотя Бил в любом случае получит эти деньги, независимо от того, как будет оформлен его уход из «Санс», предполагается, что он может предпочесть дождаться перевода средств, прежде чем завершить свои отношения с клубом.

«Клипперс», «Лейкерс», «Уорриорс», «Тимбервулвс» и «Бакс» находятся в списке команд, заинтересованных в Биле, как только он станет свободным агентом. При этом «Клипперс» считаются главным фаворитом в борьбе за 33-летнего защитника.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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