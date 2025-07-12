Летняя лига в Лас-Вегасе. «Даллас» встретится с «Сан-Антонио», «Филадельфия» сыграет с «Шарлотт» и другие матчи
Сегодня продолжится Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.
«Даллас» сыграет с «Сан-Антонио», участие в игре 2-го пика драфта-2025 Дилана Харпера под вопросом из-за травмы. «Шарлотт» встретится с «Филадельфией», «Лейкерс» – с «Новым Орлеаном».
Лас-Вегас
12 июля. 22.30
Сан-Антонио – Даллас
12 июля. 23.00
Оклахома – Индиана
13 июля. 0.30
Филадельфия – Шарлотт
13 июля. 1.30
Чикаго – Сакраменто
13 июля. 3.00
Новый Орлеан – Лейкерс
13 июля. 3.30
Денвер – Миннесота
13 июля. 5.00
Портленд – Мемфис
13 июля. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости