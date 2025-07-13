Коул Энтони договорился о выкупе контракта с «Мемфисом» и перейдет в «Милуоки»
25-летний разыгрывающий продолжит карьеру в «Бакс».
«Мемфис» и Коул Энтони (188 см) достигли договоренности о выкупе контракта. После завершения процедуры защитник присоединится к «Милуоки» и подпишет, как ожидается, 1-летнее соглашение.
Энтони стал игроком «Мемфиса» в результате сделки, отправившей Десмонда Бэйна в «Орландо».
Выступая за «Мэджик» в прошлом сезоне, разыгрывающий набирал в среднем 9,4 очка, 3 подбора и 2,9 передачи. Согласно данным ESPN Research, Энтони входит в топ-5 по суммарным очкам и передачам среди игроков, выходящих со скамейки за последние три сезона.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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