Коул Энтони договорился о выкупе контракта с «Мемфисом» и перейдет в «Милуоки»

25-летний разыгрывающий продолжит карьеру в «Бакс».

«Мемфис» и Коул Энтони (188 см) достигли договоренности о выкупе контракта. После завершения процедуры защитник присоединится к «Милуоки » и подпишет, как ожидается, 1-летнее соглашение.

Энтони стал игроком «Мемфиса » в результате сделки, отправившей Десмонда Бэйна в «Орландо ».

Выступая за «Мэджик» в прошлом сезоне, разыгрывающий набирал в среднем 9,4 очка, 3 подбора и 2,9 передачи. Согласно данным ESPN Research, Энтони входит в топ-5 по суммарным очкам и передачам среди игроков, выходящих со скамейки за последние три сезона.