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«Милуоки» переподпишет Танасиса Адетокумбо, если Яннис останется в команде

Старший брат звезды «Бакс» продолжит помогать команде всеми силами.

По информации инсайдера Марка Стейна, ожидается, что «Милуоки» переподпишет Танасиса Адетокумбо, если звездный форвард Яннис Адетокумбо останется с «Бакс».

Вокруг будущего суперзвезды витает множество слухов. В недавнем разговоре со стримером IShowSpeed он заявил, что «скорее всего» останется в «Милуоки».

Танасис Адетокумбо готовится вернуться на площадку после пропуска всего прошлого года из-за операции на ахилловом сухожилии в мае 2024 года. 

32-летний форвард выступает за «Милуоки» с 2019 года. За это время он сыграл в 196 матчах регулярного сезона (11 – в старте), в среднем набирая 2,4 очка и 1,6 подбора за 7,7 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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