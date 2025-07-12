«Милан» объявил о переходе Лоренцо Брауна
Американский защитник продолжит карьеру в итальянском клубе.
Лоренцо Браун (34 года, 198 см) подписал 2-летний контракт с «Миланом».
Двукратный член символических пятерок Евролиги покинул «Панатинаикос» после одного сезона.
В прошедшем розыгрыше главного европейского клубного турнира Браун набирал 6,3 очка, 2 подбора и 2,7 передачи за 14,9 минуты в среднем в 38 матчах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Милана»
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