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Купер Флэгг набрал 31 очко в своем втором матче Летней лиги

Новичок «Далласа» реабилитировался за «ужасный» дебют.

Флэгг стал самым результативным игроком встречи с «Сан-Антонио» – на его счету 31 очко.

Форвард «Далласа» реализовал 10 из 21 броска с игры, 3 из 9 трехочковых и 8 из 13 штрафных.

Также 1-й номер драфта-2025 отметился 4 подборами, 1 передачей при 2 потерях и 1 блок-шотом.

Усилий Флэгга не хватило для победы, «Мэверикс» проиграли – 69:76.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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