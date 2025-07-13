Купер Флэгг набрал 31 очко в своем втором матче Летней лиги

Новичок «Далласа» реабилитировался за «ужасный» дебют.

Флэгг стал самым результативным игроком встречи с «Сан-Антонио » – на его счету 31 очко.

Форвард «Далласа » реализовал 10 из 21 броска с игры, 3 из 9 трехочковых и 8 из 13 штрафных.

Также 1-й номер драфта-2025 отметился 4 подборами, 1 передачей при 2 потерях и 1 блок-шотом.

Усилий Флэгга не хватило для победы, «Мэверикс» проиграли – 69:76.