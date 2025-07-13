Купер Флэгг набрал 31 очко в своем втором матче Летней лиги
Новичок «Далласа» реабилитировался за «ужасный» дебют.
Флэгг стал самым результативным игроком встречи с «Сан-Антонио» – на его счету 31 очко.
Форвард «Далласа» реализовал 10 из 21 броска с игры, 3 из 9 трехочковых и 8 из 13 штрафных.
Также 1-й номер драфта-2025 отметился 4 подборами, 1 передачей при 2 потерях и 1 блок-шотом.
Усилий Флэгга не хватило для победы, «Мэверикс» проиграли – 69:76.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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