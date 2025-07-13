Майлз Тернер: «Даже когда я играл в «Пэйсерс», многие фанаты хотели, чтобы я ушел из команды. Теперь они получили желаемое – и все равно недовольны»

Центровой «Милуоки» поделился ожиданиями, как его примет бывшая домашняя арена.

«Не знаю, что будет, когда мы приедем в Индианаполис. Думаю, будет 50 на 50. Даже когда я играл в «Пэйсерс», многие фанаты хотели, чтобы я ушел из команды. Теперь они получили желаемое – и все равно недовольны», – пошутил баскетболист.

После перехода в «Бакс» Тернер опубликовал пост, в котором поблагодарил всех болельщиков.

«Прощаться всегда непросто, особенно так внезапно. Все, что было – и хорошее, и плохое – сделало меня тем, кем я являюсь сегодня, и эти воспоминания навсегда останутся с нами.

Спасибо, Инди, – от всего сердца. Я действительно считаю, что 317 (телефонный код Индианаполиса) навсегда останется моим домом. Для меня было честью называть себя «Hoosier» (прозвище жителей Индианы)!» – написал Тернер .