«Лондон», «Париж» и «Прометей» – в списке предполагаемых участников Еврокубка-22/23

Представлен список из 20 команд, которые, как ожидаются, станут участниками нового сезона Еврокубка.
В списке в числе прочих представлены английский «Лондон», французский «Париж» и украинский «Прометей», который будет проводить домашние матчи в Риге.
Кандидаты на участие в Еврокубке-22/23
Хапоэль Тель-Авив (Израиль), Лондон Лайонс (Англия), Париж (Франция), Прометей (Украина), Бурсаспор (Турция), Будучность (Черногория), Ховентуд (Испания), Цедевита-Олимпия (Словения), Гран-Канария (Испания), Бурк (Франция), Ульм (Германия), Гамбург (Германия), Промитеас (Греция), Тренто (Италия), Литкабелис (Литва), Шленск (Польша), Тюрк Телеком (Турция), Клуж (Румыния), Венеция (Италия), Брешия (Италия).
Из участников сезона-21/22 в новый состав не вошли «Локомотив-Кубань», «Метрополитан», «Андорра», «Партизан», «Валенсия» и «Виртус».
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