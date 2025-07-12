ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/2 финала. Испания сыграет с Францией, Бельгия встретится с Финляндией
Сегодня состоятся матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.
Франция встретится с Испанией, Бельгия сыграет с Финляндией.
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Пальма, Испания
Плей-офф
1/2 финала
Финляндия – Бельгия
12 июля. 19.00
Франция – Испания
12 июля. 21.30
За 5-8 места
Черногория – Польша – 54:68 (6:26, 14:17, 17:17, 17:8)
12 июля. 13.30
Италия – Сербия – 74:72 (20:24, 17:13, 16:13, 21:22)
12 июля. 16.00
За 9-12 места
Венгрия – Словения
12 июля. 19.00
Чехия – Латвия
12 июля. 21.30
За 13-16 места
Турция – Израиль – 66:57 (8:12, 20:19, 18:11, 20:15)
12 июля. 13.30
Португалия – Греция – 61:65 (15:17, 18:11, 14:14, 14:23)
12 июля. 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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