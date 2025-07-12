Live
0

ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/2 финала. Испания сыграет с Францией, Бельгия встретится с Финляндией

Сегодня состоятся матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Франция встретится с Испанией, Бельгия сыграет с Финляндией.

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Пальма, Испания

Плей-офф

1/2 финала

Финляндия – Бельгия

12 июля. 19.00

Франция – Испания

12 июля. 21.30

За 5-8 места

Черногория – Польша – 54:68 (6:26, 14:17, 17:17, 17:8)

12 июля. 13.30

Италия – Сербия – 74:72 (20:24, 17:13, 16:13, 21:22)

12 июля. 16.00

За 9-12 места

Венгрия – Словения

12 июля. 19.00

Чехия – Латвия

12 июля. 21.30

За 13-16 места

Турция – Израиль – 66:57 (8:12, 20:19, 18:11, 20:15)

12 июля. 13.30

Португалия – Греция – 61:65 (15:17, 18:11, 14:14, 14:23)

12 июля. 16.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Юниорский ЧЕ-2025 по баскетболу жен
юниорская сборная Финляндии жен
logoюниорская сборная Испании жен
logoюниорская сборная Франции жен
результаты
logoюниорская сборная Бельгии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Клипперс» остаются фаворитами на подписание Брэдли Била и Криса Пола
32вчера, 17:36
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Даллас» встретится с «Сан-Антонио», «Филадельфия» сыграет с «Шарлотт» и другие матчи
7вчера, 17:35
Марк Кьюбан: «Когда я присоединился к лиге, все было намного проще. Мэт Ишбиа просто опоздал года на три»
6вчера, 17:12
Женская НБА. «Чикаго» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» встретится с «Голден Стэйт»
вчера, 17:00Live
Джейлен Грин: «Мы с Букером будем смертоносным атакующим дуэтом»
12вчера, 16:46
Диллон Брукс: «В «Финиксе» у меня будет намного больше трехочковых. Надеюсь, я останусь таким же эффективным»
3вчера, 16:00
«Барселона» требует лишить «Реал» двух титулов из-за поддельного паспорта Маркуса Слотера
5вчера, 15:10
Джейлен Грин: «Рокетс» пытались обменять меня еще с прошлого года. Я не парюсь»
7вчера, 14:50
«Голден Стэйт» рассматривал возможность обмена Леброна Джеймса
48вчера, 09:45
Дебютный матч Купера Флэгга собрал 4-ю по величине аудиторию в истории Летней лиги
6вчера, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
Димитрис Яннакопулос: «Мы хотим подписать Валанчюнаса, а он хочет присоединиться к «Панатинаикосу»
вчера, 16:24
«Милан» объявил о переходе Лоренцо Брауна
1вчера, 15:40Фото
«Фенербахче» вышел из гонки за Василие Мицича
вчера, 15:26
Донован Митчелл обручился с певицей Коко Джонс
611 июля, 20:59
«Миннесота» будет проводить аукционы во время матча на места ближе к площадке от ушедших зрителей
711 июля, 20:45
Эйс Бэйли пропустит матч Летней лиги против «Шарлотт» из-за травмы паха
11 июля, 20:14
Даниил Коско продолжит выступление за «Локомотив-Кубань»
11 июля, 18:14
«Париж» официально расстался с разыгрывающим Маодо Ло
11 июля, 16:59Фото
Джевон Смолл (48-й драфт-пик) подписал двусторонний контракт с «Мемфисом»
11 июля, 16:35
«Маккаби Тель-Авив» склоняется в сторону переноса домашних матчей Евролиги в Дубай
11 июля, 16:02