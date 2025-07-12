ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/2 финала. Испания сыграет с Францией, Бельгия встретится с Финляндией

Сегодня состоятся матчи 1/2 финала чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Франция встретится с Испанией, Бельгия сыграет с Финляндией. Чемпионат Европы Девушки (U18) Пальма, Испания Плей-офф 1/2 финала Финляндия – Бельгия 12 июля. 19.00 Франция – Испания 12 июля. 21.30 За 5-8 места Черногория – Польша – 54:68 (6:26, 14:17, 17:17, 17:8) 12 июля. 13.30 Италия – Сербия – 74:72 (20:24, 17:13, 16:13, 21:22) 12 июля. 16.00 За 9-12 места Венгрия – Словения 12 июля. 19.00 Чехия – Латвия 12 июля. 21.30 За 13-16 места Турция – Израиль – 66:57 (8:12, 20:19, 18:11, 20:15) 12 июля . 13.30 Португалия – Греция – 61:65 (15:17, 18:11, 14:14, 14:23) 12 июля . 16.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.