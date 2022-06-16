Эл Хорфорд: «Мы ответим на вызов. Верю в нашу команду»

Центровой «Селтикс» верит в то, что команде удастся сравнять счет в финальной серии с «Уорриорз» (2-3) в шестом матче на домашней арене.

«Мы уже оказывались в подобных ситуациях раньше, когда перед матчем команда находится под давлением. Пусть и не в финале. Но я верю в нашу команду, в то, как она устроена, у нас боевой характер.

Верю в наших ребят. Верю, что они выйдут и ответят на вызов. Мы ответим на вызов. «Уорриорз» очень хороши, но я верю в наш коллектив», – сказал Хорфорд.

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