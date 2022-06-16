Эндрю Уиггинс лидирует в финальной серии по количеству бросков, в которых он оказал сопротивление

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Форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс лидирует в финальной серии плей-офф-2022 по количеству бросков, в которых он оказал сопротивление соперникам.

В серии с «Селтикс» (3-2) Уиггинс 101 раз помешал соперникам во время исполнения бросков.

Уиггинс единственный среди игроков двух команд, кто добрался до отметки 100 по этому показателю, опережая ближайшего преследователя на 26 пунктов.

В пятой встрече решающей серии сезона канадец стал самым результативным в составе победителей, набрав 26 очков.

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