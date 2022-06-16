Клэй Томпсон: «Для победы в шестом матче нам понадобится приложить максимум усилий за весь сезон»

Защитник «Уорриорз» поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии с «Селтикс» (3-2), который может принести команде титул.

«Мы не празднуем раньше времени. Действуя подобным образом, мы бы оказали себе медвежью услугу.

Понимаем, что «Селтикс» при 2-3 будут играть отчаянно. Чтобы справиться с таким соперником, повторить или превзойти их по желанию, нам понадобится приложить максимум усилий за весь сезон», – сказал Томпсон.

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