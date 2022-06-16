Джейсон Тейтум: «Селтикс» умеют отвечать на поражения»

Лидер «Бостона» перед шестым матчем финальной серии с (2-3) вспомнил о том, что команде несколько раз удавалось брать реванш у соперников в критические моменты.

«Селтикс» умеют отвечать на поражения. Само по себе это нелегко. Это было невероятно трудно. Мы потерпели несколько болезненных поражений. Было очень непросто после поражения от «Милуоки» в пятом матче. Мы понимали, что обязаны после этого обыгрывать их дважды, один раз на выезде. После поражения от «Майами» в шестом матче нам было нелегко.

Но в эти непростые моменты мы отвечали. Не могу точно сказать, за счет чего. Наверное, за счет воли к победе, за счет умения разобраться с тем, что происходит», – заявил Тейтум.

«Бостон» все же «закрыл» Карри. Оказалось, что это ничего не дает