ЦСКА не сыграет в следующем сезоне Евролиги (Metaratings.ru)

ЦСКА не будет допущен к участию в следующем сезоне Евролиги, пишет Metaratings.ru.

Клубы-акционеры Евролиги 16 июня проведут заседание, на котором данный вопрос будет рассмотрен официально.

В марте Евролига отстранила все российские клубы, ЦСКА, «Зенит» и , от участия в сезоне-2021/22 и аннулировала их результаты. В отличие от других российских клубов, ЦСКА входит в совет акционеров лиги и имеет долгосрочную лицензию А.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что армейцы могут направить в суд крупный иск против Евролиги, если не получат компенсацию за исключение из турнира.

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