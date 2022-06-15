ЦСКА не сыграет в следующем сезоне Евролиги (Metaratings.ru)

ЦСКА не будет допущен к участию в следующем сезоне Евролиги, пишет Metaratings.ru.
Клубы-акционеры Евролиги 16 июня проведут заседание, на котором данный вопрос будет рассмотрен официально.
В марте Евролига отстранила все российские клубы, ЦСКА, «Зенит» и УНИКС, от участия в сезоне-2021/22 и аннулировала их результаты. В отличие от других российских клубов, ЦСКА входит в совет акционеров лиги и имеет долгосрочную лицензию А.
Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявил, что армейцы могут направить в суд крупный иск против Евролиги, если не получат компенсацию за исключение из турнира.
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