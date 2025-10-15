«Мне это даже понравилось». Стив Керр не винит Джонатана Кумингу за удаление из-за контакта с судьей
Джонатан Куминга не доиграл матч против «Портленда» до конца.
Форвард был удален в первой половине игры из-за жалоб и физического контакта с арбитром. Кумингу не устроило отсутствие свистка после его прохода к кольцу.
«Мне понравилось, как он играл. Страсть, задор. Не виню его за удаление. Мне даже понравилось», – заключил главный тренер Стив Керр.
Куминга успел набрать 7 очков, 6 подборов и 4 передачи за 18 минут на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Гордона
