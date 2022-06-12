Евгений Богачев: «Вся Европа ополчилась на Россию, нарушен фундаментальный принцип: «Спорт – вне политики»

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал выступление команды в концовке сезона-2021/22, когда российские команды были отстранены от участия в европейских турнирах.

«К сожалению, так сложились обстоятельства. Хочу заметить, что геополитическая обстановка никак не отразилась на ситуации в Казани и России. Но международные спортивные организации поспешили исключить наши клубы из соревнований. Баскетбольные УНИКС, ЦСКА, «Зенит», , , да и весь отечественный спорт пострадали от несправедливых действий функционеров.

Не знаю, с чем это связано, но вся Европа ополчилась на Россию. То, что сделали с нами – беспрецедентное событие в истории спорта, который превратился в арену политической борьбы. Нарушен фундаментальный принцип: «Спорт – вне политики».

Пока преждевременно об этом рассуждать, но вряд ли российский баскетбол вернется на международную арену в обозримом будущем. Мы не унываем и готовимся к следующему сезону в плановом режиме. Не сомневаюсь, на заседании Совета утвердит расширение состава участников. Надеюсь, и , и «Цмоки-Минск» поддержат лигу в эти непростые времена и также продолжат выступление в турнире.

После начала специальной операции на Украине многие легионеры дрогнули и поспешили покинуть страну. Это касается не только нас – уехали иностранцы из ЦСКА, «Зенита», «Локомотива-Кубани». Правда, по прошествии времени ведущим клубам удалось вернуть некоторых из них. На нас особенно сильно сказалась потеря Джона Брауна в свете травмы Джекири, которую центровой получил в четвертьфинальной серии.

Без основного пятого номера нам пришлось крайне тяжело в полуфинале против «Зенита», вернувшего почти всех своих легионеров. В таких непростых обстоятельствах считаю, что бронзовые медали Единой Лиги ВТБ и чемпионата России – успех. Даже многолетний гегемон впервые за многие годы не сумел защитить чемпионский титул», – заявил Богачев.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность