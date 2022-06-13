Клубы-акционеры Евролиги соберутся, чтобы обсудить будущее российских команд и уайлд-карды

Исполнительный комитет клубов-акционеров проведет заседание в четверг, 16 июня, чтобы обсудить будущее российских команд и возможные замены в сезоне-2022/23.

В марте совет Евролиги отстранил четыре российских клуба – ЦСКА, «Зенит», УНИКС и (Еврокубок) – от участия в турнирах под эгидой организации до конца сезона-2021/22. Все результаты матчей с участием российских команд в этом сезоне были аннулированы.

У «Зенита» и был контракт на один год. Московский ЦСКА, который является обладателем долгосрочной лицензии Евролиги, заявил о намерении выступать в следующем сезоне.

Предварительный состав участников сезона Евролиги-2022/23: «Альба», «Анадолу Эфес», «Монако», «Милан», «Баскония», «Црвена Звезда», ЦСКА, «Барселона», «Бавария», «Фенербахче», «Виллербан», «Маккаби Тель-Авив», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Партизан», «Реал», «Валенсия», «Виртус», «Жальгирис».

«Валенсия» и «Партизан» – являются основными кандидатами на получение уайлд-кард для участия в сезоне-2022/23.

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