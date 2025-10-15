Брайан Уиндхорст: «Виктор Вембаньяма может быть выше 230 сантиметров»
Брайан Уиндхорст и Бобан Марьянович прокомментировали рост Виктора Вембаньямы.
Рост форварда «Сперс» назывался в районе 221 сантиметра в первый год в лиге, а сейчас указывается на уровне 226 сантиметров.
Бобан Марьянович (224 см), не согласен с этой историей.
«Уже тогда смотрел на него снизу вверх и думал: «Ничего себе». На бумаге он был ниже меня. Но мне второй раз в жизни прошлось смотреть вверх», – посмеялся баскетболист.
«Это была ложь. Новичком он уже был около 226 сантиметров. А сейчас может уже быть выше 230», – поделился инсайдер Брайан Уиндхорст.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?2999 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SportsCenter
