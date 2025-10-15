Брайан Уиндхорст: «Виктор Вембаньяма может быть выше 230 сантиметров»

Брайан Уиндхорст и Бобан Марьянович прокомментировали рост Виктора Вембаньямы.

Рост форварда «Сперс» назывался в районе 221 сантиметра в первый год в лиге, а сейчас указывается на уровне 226 сантиметров.

Бобан Марьянович (224 см), не согласен с этой историей.

«Уже тогда смотрел на него снизу вверх и думал: «Ничего себе». На бумаге он был ниже меня. Но мне второй раз в жизни прошлось смотреть вверх», – посмеялся баскетболист.

«Это была ложь. Новичком он уже был около 226 сантиметров. А сейчас может уже быть выше 230», – поделился инсайдер Брайан Уиндхорст.