Андрей Ватутин: «ЦСКА потерял много классных игроков после 24 февраля, могли выиграть Лигу ВТБ и Евролигу»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход и рассказал о ключевых потерях команды по ходу нынешнего сезона, которые не позволили ей одержать победу в финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (3-4).

«С Итудисом прощались эмоционально. Он эмоциональный человек, я эмоциональный человек. У нас было восемь лет эмоционального сотрудничества. В наших отношениях были разные моменты, но никто не будет спорить, что это самый успешный тренер в новейшей истории ЦСКА. Знаю, что он очень хотел выиграть и уйти красиво. Тем не менее, не всегда получается взять титул на заказ, хотя мы и вели в серии со счетом 3:1. Не всегда получается уходить красиво.

Но не всегда надо помнить только последний матч. Надо помнить те восемь лет, которые он провел ЦСКА. Насколько он был предан команде. Насколько он отдавался любимому делу. Так что только хорошие впечатления о Димитрисе. Могу сказать ему еще раз огромное спасибо. Он вписал свое имя в историю клуба золотыми буквами. Желаю ему удачи в продолжении карьеры.

Сложно сравнивать его с Этторе Мессиной, они очень разные. Каждый является легендой для ЦСКА. Каждый принес клубу по два титула Евролиги, регулярно побеждал во внутреннем чемпионате. Мне кажется, что стоит акцентировать внимание на других вещах. Я благодарен всем иностранцам, в том числе Итудису, которые остались после 24 февраля. В раздевалке я им сказал большое спасибо за это.

Повлияла ли позиция Итудиса и Уилла Клайберна на иностранцев, которые остались в ЦСКА? Сложно ответить на этот вопрос. Каждый делал выбор сам, поэтому я не хочу упрекать тех, кто уехал. Хочу только еще раз пожать руку тем, кто остался. Выразить свое уважение. Это было сложное решение для всех. У каждого были свои причины остаться, уехать или приехать сюда. Еще хочу сказать, что мне не в чем упрекнуть эту команду.

Перед плей-офф мы потеряли шесть ключевых игроков. Плюс травмировался Вова Ивлев. В третьей четверти седьмого матча финальной серии Леша Швед сломал кисть. Тяжело. Реально, практически невозможно было выиграть у «Зенита» в седьмой игре. Плюс не забывайте, что перед дедлайном на дозаявки в Евролигу мы подписали . По известным причинам разыгрывающий до нас не доехал.

История не знает сослагательного наклонения, но я уверен, что если бы от нас не уехало так много классных игроков, плюс был бы Пангос, то в Единой лиге ВТБ был бы другой конец. И в , возможно, был бы другой чемпион. Будь это мы, «Зенит» или . Но этот сезон... Даже не знаю каким словом его можно описать. Беспрецедентный. Но не подумайте, что я жалуюсь. Это объективные вещи, которые надо объяснять.

Жизнь на этом не кончается. Мне гораздо важнее, что команда боролась до последнего. Оставила все силы на паркете. Этот плей-офф стоило проводить ради трех бросков Уэйра. Победный с «Локо» в Москве, «Зениту» в Санкт-Петербурге и сегодня в концовке второй четверти. Красавец. Он не открытие, но баскетболист, на которого ходят люди. Шансы удержать его на следующий сезон всегда есть», – сказал Ватутин.

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