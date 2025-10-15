Леброн Джеймс: «Все говорят только о вознаграждении, но ни черта не хотят работать»

Леброн Джеймс посетовал на молодое поколение.

«Все хотят только блеска и гламура, никто ни черта не хочет работать. Зашнуровать ботинки, надеть каску и заняться настоящим делом.

Все постоянно рассказывают, что хотят того и этого. Везде видят только вознаграждения. Финишную линию, а не процесс. Если не любишь процесс, ты мне не интересен», – заключил Джеймс.