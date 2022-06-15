Энтони Дэвис провел тренировку с известным тренером по броскам

Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором тяжелый форвард «Лейкерс» признается, что «не бросал по кольцу, наверное, с 5 апреля».

Спустя несколько дней Дэвис успокоил болельщиков команды, проведя тренировку с одним из самых востребованных тренеров по броскам среди игроков НБА Крисом Мэтьюзом, более известным как Lethal Shooter.

Мэтьюз опубликовал совместное фото с Дэвисом и написал, что помогает форварду «Лейкерс» готовиться к следующему сезону.

Верите в нового тренера «Лейкерс»?