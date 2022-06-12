Энтони Дэвис: «Я не бросал по кольцу, наверное, с 5 апреля»

В сети появилось видео, на котором тяжелый форвард «Лейкерс» признается, что не брал мяч в руки с момента завершения сезона для его команды.

«Я не бросал по кольцу, наверное, с 5 апреля», – признался Дэвис.

«Лейкерс» не прошли в плей-ин, заняв 11-е место по итогам регулярного чемпионата. Дэвис пропустил 42 матча из-за растяжения связки колена и травмы правого голеностопного сустава. Его отсутствие стало одной из главных причин, почему «Лейкерс» не удалось пройти в плей-офф во второй раз за четыре года.

Верите в нового тренера «Лейкерс»?