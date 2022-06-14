Стивен Эй Смит: «Здоровый Энтони Дэвис лучше Дончича и Йокича»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис мог бы выступать лучше многих звездных игроков при условии отсутствия травм.
«Если мы говорим только о баскетбольном мастерстве, не учитывая травмы, я бы поставил Энтони Дэвиса выше Луки Дончича и Николы Йокича в списке лучших игроков. Да, я бы поступил именно так. Я знаю, насколько хорош Йокич. Его навыки разыгрывающего – это что-то невероятное.
И при всем уважении к Джимми Батлеру и Джейсону Тейтуму, я бы предпочел здорового Энтони Дэвиса вместо них тоже. Он великий оборонительный игрок. Леброн, будучи самым универсальным исполнителем, не выиграл бы титул без него», – заявил Эй Смит.
Дэвис провел только 81 матч за последние два года (включая плей-офф-2021). Его показатели в нынешнем сезоне составили 23,2 очка, 9,9 подбора и 2,3 блок-шота в среднем за матч.
Энтони Дэвис недооценен. В него не верят, хотя всего год назад он выиграл титул и доминировал в плей-офф